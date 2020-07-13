2020-07-13T11:36:38+03:00
Авто

Очередная «Газель» застряла под Мостом глупости

Это уже 183-я жертва коварной конструкции
Петр КИБЕР
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Под Мостом глупости застряла 183-я машина. Фото: vk.com/spb_todayПод Мостом глупости застряла 183-я машина. Фото: vk.com/spb_today
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Знаменитый петербургский Мост глупости внезапно активно «принялся за работу». Долгое время здесь никто не застревал и вдруг, за последние пару недель, под низкой конструкцией сломали кузова сразу несколько «Газелей». А крупный МАЗ с номерами Самарской области и вовсе срезал крышу. Не прошло и двух недель, как у моста появилась новая жертва.

- Мост глупости поймал очередного глупца на «Газели», - сообщают очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП-Санкт-Петербург».

Стоит сказать, что это уже 183-я по счету разбитая о конструкции низкого моста машина. В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что предупреждающий баннер с надписью: «Низкий мост! «Газель» не проедет», уже выцвел и плохо виден. Вероятно, его пора обновить.

Напомним, что предупреждение появилось здесь несколько лет назад, когда счет разбитым машинам не дошел и до сотни. Позднее, после 150 аварий, власти Петербурга поставили ограничительные балки и дополнительные знаки. Это помогло снизить число ДТП, но не убрать из совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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