2020-07-13T12:23:03+03:00
Общество

10 мужчин и 13 женщин умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Смерть пациентов подтвердили в городском Комитете по здравоохранению
Петр КИБЕР
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Еще 23 человека умерли в Санкт-Петербурге.Еще 23 человека умерли в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Еще 23 жителя Санкт-Петербурга стали жертвами коронавируса. Гибель пациентов утром 13 июля подтвердили в городском Комитете по здравоохранению. Там же привели и подробные данные о скончавшихся.

- Среди умерших – 10 мужчин в возрасте от 51 до 81 года и 13 женщин от 44 до 92 лет, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Известно, что все пациенты скончались еще в мае - июне 2020 года, однако Комиссия по летальным исходам подтвердила основной причиной смерти коронавирус, точнее двустороннюю пневмонию, вызванную инфекцией СOVID-19, только сейчас.

Известно, что все умершие имели хронические болезни – кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, гепатит, онкологию, которые осложнили течение коронавируса, что вкупе и привело к летальному исходу.

Общее количество жертв смертельно опасной болезни в Санкт-Петербурге достигло 1626 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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