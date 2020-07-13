2020-07-13T13:10:07+03:00
Происшествия

Пулковское шоссе встало в пробку из-за ДТП в сторону Санкт-Петербурга

Один из автомобилей перекрыл движение по дороге
Лилия КОЗЛОВА
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Пулковское шоссе встало в пробку из-за ДТП 13 июляПулковское шоссе встало в пробку из-за ДТП 13 июляФото: СОЦСЕТИ
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На юге Санкт-Петербурга автомобили встали в пробку. Около часа дня в понедельник, 13 июля 2020 года, на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одну из машин от удара выбросило на разделительную часть, другая перегородила движение по трассе.

- ДТП на Пулковском шоссе в сторону города не доезжая поста ДПС. Пробка от Пулковских высот. ДПС на месте, - рассказали в социальной сети очевидцы.

По рассказам свидетелей, один из участников аварии – «Тойота Рав 4». Именно этот автомобиль оказался в кустах шиповника в кювете. В правом ряду на дороге с разбитым левым бортом стоит автомобиль одного из сервиса каршеринга.

Сообщения по пострадавших в результате аварии не поступало. Машин скорой помощи на фото также не видно.

На 13:00 пробка по Пулковскому шоссе в сторону Петербурга растянулась уже более, чем на 2 километра. Автомобилисты советуют двигаться в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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