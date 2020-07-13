2020-07-13T13:20:32+03:00
Общество

Иммунитет к коронавирусу имеют только 20 процентов обследованных петербуржцев

Об этом говорят результаты тестов на антитела
Петр КИБЕР
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Только 19,8% из сдавших тесты на антитела, имеют имуцнитет к коронавирусу.Только 19,8% из сдавших тесты на антитела, имеют имуцнитет к коронавирусу.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Только пятая часть жителей Санкт-Петербурга, прошедших обследование, имеет иммунитет к смертельно опасной инфекции. Об этом говорят результаты тестов на коронавирус, которые проводила медицинская компания «Инвитро».

- Из 43 тысяч горожан, антитела к коронавирусу нашлись у 19,8% обследованных, - сообщает пресс-служба компании.

Чаще антитела находили у женщин (57,7%), нежели у мужчин (42,3%). Если брать выборку по возрастам, то самые низкие результаты у пенсионеров старше 65 лет (4%), а также в группе детей и подростков до 18 (5%).

Приобрела иммунитет треть переболевших в возрасте 45-60 лет. А молодежь и люди среднего возраста от 18 до 45 лет составили самую массовую категорию, в которой антитела выработались у 61% обследованных.

Напомним, что на 13 июля в Петербурге официально подтверждены 27 861 случай заболевания коронавирусом. Большее число протестированных (43 тысячи) может означать, что некоторые сдававшие тесты переболели COVID-19 бессимптомно и не обращались к врачам, либо не болели им в принципе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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