Аренда помещений для малого и среднего бизнеса может снизиться в Санкт-Петербурге

13 Июль 2020 2020-07-13T13:37:43+03:00

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В Санкт-Петербурге могут быть снижены арендные платежи для предприятий малого и среднего бизнеса. В понедельник, 13 июля 2020 года, Законодательное собрание города рассмотрит поправку ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах». Эти изменения направлены на стимулирование владельцев коммерческой недвижимости к существенному снижению арендных платежей, которые наиболее пострадали во время коронавируса.

- Мы предлагаем на 50% снизить сумму налога на имущество организаций, подлежащего уплате в бюджет города во II-ом квартале 2020 года для владельцев коммерческой недвижимости площадью не менее 1 тыс. квадратных метров, которые выполнят два ключевых условия, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Он пояснил, что сейчас важно поддерживать малый бизнес для сохранения рабочих мест в Петербурга.

- Если сегодня каждый из нас возьмет на себя посильную часть ответственности, завтра мы вместе будем праздновать победу. Важно, чтобы каждый арендодатель сегодня задумался – кому будут нужны его помещения, если разорятся арендаторы, - добавил Макаров.

По предварительным расчетам, общий объем льгот, предоставляемых бизнесу из бюджета Санкт-Петербурга, составит порядка 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU