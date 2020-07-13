Богослужения в Исаакиевском соборе возобновятся с 19 июля
С 19 июля для посещения открывается Исаакиевский собор Санкт-Петербурга. В воскресенье начинает работать расположенный в нем музей. Тогда же пройдет и первое после перерыва богослужение.
- С великой радостью сообщаем, что по благословению настоятеля собора, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, с 19 июля возобновляются ежедневные службы, - сообщает в соцсетях Приход Исаакиевского собора.
При этом все прихожане обязательно должны носить маски и держать дистанцию в полтора метра. А число тех, кого пустят внутрь, будут считать по формуле: один человек на четыре квадратных метра.
Напомним, что чуть ранее, с 16 июля можно будет подняться на колоннаду Исаакиевского собора. С 12 числа распахнет двери часовня-музей храма-памятника «Спас на Крови», а сам Собор Воскресенья Христова откроется для посещения 23 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU