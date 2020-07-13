2020-07-13T14:04:09+03:00
Общество

Богослужения в Исаакиевском соборе возобновятся с 19 июля

С этого же дня начнется и работа музея
Петр КИБЕР
Поделиться:
С 19 июля в соборе начинаются богослужения.С 19 июля в соборе начинаются богослужения.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С 19 июля для посещения открывается Исаакиевский собор Санкт-Петербурга. В воскресенье начинает работать расположенный в нем музей. Тогда же пройдет и первое после перерыва богослужение.

- С великой радостью сообщаем, что по благословению настоятеля собора, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, с 19 июля возобновляются ежедневные службы, - сообщает в соцсетях Приход Исаакиевского собора.

При этом все прихожане обязательно должны носить маски и держать дистанцию в полтора метра. А число тех, кого пустят внутрь, будут считать по формуле: один человек на четыре квадратных метра.

Напомним, что чуть ранее, с 16 июля можно будет подняться на колоннаду Исаакиевского собора. С 12 числа распахнет двери часовня-музей храма-памятника «Спас на Крови», а сам Собор Воскресенья Христова откроется для посещения 23 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шумный «собакомобиль» заметили в центре Санкт-Петербурга
Посты для мойки колес самосвалов установят в Ленинградской области
Два туристических кластера создадут в Ленинградской области
Суд взыскал 950 тысяч рублей с петербуржца в качестве алиментов
Тысячу лифтов заменят в домах Санкт-Петербурга в 2020 году
Запас лекарств от коронавируса создадут в Ленинградской области
МЧС предупредило о надвигающейся грозе на Ленинградскую область 13 июля
Богослужения в Исаакиевском соборе возобновятся с 19 июля
В «Диво Острове» рассказали, когда начнут работать аттракционы
Аренда помещений для малого и среднего бизнеса может снизиться в Санкт-Петербурге
Иммунитет к коронавирусу имеют только 20 процентов обследованных петербуржцев
Пулковское шоссе встало в пробку из-за ДТП в сторону Санкт-Петербурга
Плантацию конопли обнаружили на земельном участке в Приозерском районе Ленинградской области
10 мужчин и 13 женщин умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Огромные очереди образовались в первый день открытия «Икеа» в Санкт-Петербурге
Очередная «Газель» застряла под Мостом глупости
Смертность в июне 2020 года побила 10-летний рекорд в Санкт-Петербурге