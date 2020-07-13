МЧС предупредило о надвигающейся грозе на Ленинградскую область 13 июля

13 Июль 2020 2020-07-13T14:05:33+03:00

Спасатели напомнили, что во время непогоды лучше оставаться дома

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На Ленинградскую область надвигается гроза. Об этом в понедельник, 13 июля 2020 года, местных жителей предупредило региональное МЧС. Ливень ожидается во второй половине дня. В связи с этим, спасатели напомнили людям о безопасности.

- В связи с грозой повышается вероятность ДТП, возникновения происшествий на воде, авиапроисшествий, изменения в расписании воздушных судов, - напомнили в МЧС,

Также, в случае усиления ветра, могут попадать деревья. Порой они обрывают провода электропередач, бьют машины и даже падают на людей.

В связи с этим, время грозы лучше всего переждать дома или в любом другом помещении. Машину следует припарковать подальше от деревьев, столбов и рекламных вывесок. Прятаться под высокие деревья нельзя, они могут «привлечь» молнию.

- Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом, - добавили спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU