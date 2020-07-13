Запас лекарств от коронавируса создадут в Ленинградской области

13 Июль 2020 2020-07-13T14:15:37+03:00

Запас лекарств от коронавируса на 12 миллионов рублей создадут в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области создадут запас препаратов для лечения коронавируса. В понедельник, 13 июля 2020 года, администрация региона сообщила, что комитет здравоохранения области заключил контракт на 12 миллионов рублей для покупки лекарств от COVID-19, одобренных Минздравом.

- В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях региона создан запас препаратов от 1 до более 6 месяцев, - рассказали в администрации.

В июле регион уже купил лекарств на 44 миллиона рублей. Их назначают больным как в стационарах, так и лечащихся дома. Препараты позволяют избежать подключения пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- На сумму 2 млн рублей были закуплены антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонии на дому, - добавили в администрации.

Напомним, что по решению губернатора Александра Дрозденко амбулаторная терапия проводится бесплатно для жителей региона по назначению лечащего врача.

ИСТОЧНИК KP.RU