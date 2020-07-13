Тысячу лифтов заменят в домах Санкт-Петербурга в 2020 году

13 Июль 2020 2020-07-13T14:31:58+03:00

Около 1 тысячи лифтов заменят в петербургских домах в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В жилых домах Санкт-Петербурга до конца 2020 года заменят 1 тысячу лифтов. Как сказали в Смольном в понедельник, 13 июля, это один из самых дорогостоящих видов работ капитального ремонта. В Петербурге 45 тысяч лифтов, 8,5 тысяч из которых надо поменять. Замена одного лифта обходится в 3-3,5 миллиона рублей.

- В условиях ограниченного финансирования было принято решение о работе по программе ускоренной замены лифтового оборудования. Это значит, что порядка 50% выполненных работ по установке лифтов будет оплачено в текущем году. Еще около 450 лифтов установят в течение нескольких лет, используя рассрочку, - сказал председатель Жилищного комитета Виктор Борщев.

Уже сейчас заключено 42 договора а замену 752 лифтов в 159 домах. В числе районов, где запланирована масштабная замена лифтов, – Красногвардейский.

По итогам выезда Виктор Борщев отметил, что работы по установке нового подъемного оборудования должны находиться на особом контроле. Сроки и качество работ определяют комфорт жителей домов и их безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU