2020-07-13T14:37:42+03:00
Общество

Суд взыскал 950 тысяч рублей с петербуржца в качестве алиментов

Мужчина долгое время не платил средств на содержание сына и накопил огромный долг
Петр КИБЕР
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Петербуржец накопил почти миллион по долгу за алиментыПетербуржец накопил почти миллион по долгу за алиментыФото: Олег ЗОЛОТО
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Суд Калининского района взыскал 950 тысяч рублей с жителя Санкт-Петербурга, который долгое время не платил средств на содержание ребенка и накопил огромный долг. Чтобы получить с него деньги, бывшая жена обратилась в прокуратуру.

- Установлено, что отец 13-летнего мальчика неоднократно уклонялся от уплаты средств на содержание ребенка, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Будучи здоровым и дееспособным, мужчина должен был отчислять четверть заработков в пользу сына, но делать этого не желал. Прокурор провел проверку и обратился в суд. Там дело рассмотрели и взыскали не только долг, но и неустойку. Всего - 950 тысяч.

После того, как решение ступит в силу, дело передадут судебным приставам. Чтобы взыскать долг, они могут арестовать имущество, ограничить выезд за границу или даже приостановить действие водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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