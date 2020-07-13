2020-07-13T14:54:08+03:00
Общество

Два туристических кластера создадут в Ленинградской области

Один появится в Старой Ладоге, а второй в Токсово
Петр КИБЕР
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В Ленобласти создадут два туристических кластера.В Ленобласти создадут два туристических кластера.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Еще две точки притяжения туристов планируют создать власти Ленинградской области. Проекты Староладожского и Токсовского кластеров представлены на общероссийском конкурсе по созданию туркластеров и развитию экотуризма.

- Кластер «Староладожский» будет включать одноименный памятник природы с рукотворными пещерами, колонией летучих мышей, самым высоким в Ленинградской области Горчаковщинским водопадом, - сообщает пресс-служба областного правительства

Разумеется, что центром проекта станет первая столица Руси - село Старая Ладога с крепостью, двумя действующими монастырями, сопками и курганами на левом берегу Волхова, а также Любшанское городище, и усадьба Сельцо-Горка — на правом.

Токсовский кластер будет направлен на спорт и экотуризм. В него войдут существующие объекты для занятия спортом, а также природный парк «Токсовский», памятник природы «Токсовские высоты», и охраняемый ландшафт «Озеро Вероярви».

ИСТОЧНИК KP.RU

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