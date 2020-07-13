2020-07-13T15:01:56+03:00
Общество

Посты для мойки колес самосвалов установят в Ленинградской области

Автомойки появятся у карьеров, на которых добывают песок
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Карьеры в Вистино омоют колеса грузовикам перед выездом на дорогу / Фото: Дорожный комитет ЛенобластиКарьеры в Вистино омоют колеса грузовикам перед выездом на дорогу / Фото: Дорожный комитет Ленобласти
Изменить размер текста:

В Ленинградской области у карьеров Карьеры «Сойкино», «Пахомовский» и «Ультрамар» организуют мобильные посты мойки колес для самосвалов, которые занимаются вывозом песка по региональной дороге Санкт-Петербург — Ручьи около поселка Вистино в Кингисеппском районе.

- Такая договоренность была достигнута после встречи представителей администрации месторождений с руководством дорожного комитета Ленобласти и ГКУ «Ленавтодор». Совещанию предшествовало перекрытие подъездного пути к карьеру «Сойкино» тяжелой техникой Волосовского ДРСУ 2 июля, - рассказали в дорожном комитете.

Тогда, из-за размытой дороги, самосвалам пришлось разгружаться в карьере, так как они не могли выехать.

Напомним, проблема с транзитным проездом груженной техники через Вистино стала актуальной после нескольких затяжных дождей: грязь, выносимая на колесах, ровным слоем покрывает асфальт, из-за чего на дороге образуется жижа, где буксуют легковые машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шумный «собакомобиль» заметили в центре Санкт-Петербурга
Посты для мойки колес самосвалов установят в Ленинградской области
Два туристических кластера создадут в Ленинградской области
Суд взыскал 950 тысяч рублей с петербуржца в качестве алиментов
Тысячу лифтов заменят в домах Санкт-Петербурга в 2020 году
Запас лекарств от коронавируса создадут в Ленинградской области
МЧС предупредило о надвигающейся грозе на Ленинградскую область 13 июля
Богослужения в Исаакиевском соборе возобновятся с 19 июля
В «Диво Острове» рассказали, когда начнут работать аттракционы
Аренда помещений для малого и среднего бизнеса может снизиться в Санкт-Петербурге
Иммунитет к коронавирусу имеют только 20 процентов обследованных петербуржцев
Пулковское шоссе встало в пробку из-за ДТП в сторону Санкт-Петербурга
Плантацию конопли обнаружили на земельном участке в Приозерском районе Ленинградской области
10 мужчин и 13 женщин умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Огромные очереди образовались в первый день открытия «Икеа» в Санкт-Петербурге
Очередная «Газель» застряла под Мостом глупости
Смертность в июне 2020 года побила 10-летний рекорд в Санкт-Петербурге