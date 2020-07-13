Посты для мойки колес самосвалов установят в Ленинградской области

13 Июль 2020 2020-07-13T15:01:56+03:00

Карьеры в Вистино омоют колеса грузовикам перед выездом на дорогу / Фото: Дорожный комитет Ленобласти

Автомойки появятся у карьеров, на которых добывают песок

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области у карьеров Карьеры «Сойкино», «Пахомовский» и «Ультрамар» организуют мобильные посты мойки колес для самосвалов, которые занимаются вывозом песка по региональной дороге Санкт-Петербург — Ручьи около поселка Вистино в Кингисеппском районе.

- Такая договоренность была достигнута после встречи представителей администрации месторождений с руководством дорожного комитета Ленобласти и ГКУ «Ленавтодор». Совещанию предшествовало перекрытие подъездного пути к карьеру «Сойкино» тяжелой техникой Волосовского ДРСУ 2 июля, - рассказали в дорожном комитете.

Тогда, из-за размытой дороги, самосвалам пришлось разгружаться в карьере, так как они не могли выехать.

Напомним, проблема с транзитным проездом груженной техники через Вистино стала актуальной после нескольких затяжных дождей: грязь, выносимая на колесах, ровным слоем покрывает асфальт, из-за чего на дороге образуется жижа, где буксуют легковые машины.

ИСТОЧНИК KP.RU