Посты для мойки колес самосвалов установят в Ленинградской области
В Ленинградской области у карьеров Карьеры «Сойкино», «Пахомовский» и «Ультрамар» организуют мобильные посты мойки колес для самосвалов, которые занимаются вывозом песка по региональной дороге Санкт-Петербург — Ручьи около поселка Вистино в Кингисеппском районе.
- Такая договоренность была достигнута после встречи представителей администрации месторождений с руководством дорожного комитета Ленобласти и ГКУ «Ленавтодор». Совещанию предшествовало перекрытие подъездного пути к карьеру «Сойкино» тяжелой техникой Волосовского ДРСУ 2 июля, - рассказали в дорожном комитете.
Тогда, из-за размытой дороги, самосвалам пришлось разгружаться в карьере, так как они не могли выехать.
Напомним, проблема с транзитным проездом груженной техники через Вистино стала актуальной после нескольких затяжных дождей: грязь, выносимая на колесах, ровным слоем покрывает асфальт, из-за чего на дороге образуется жижа, где буксуют легковые машины.
ИСТОЧНИК KP.RU