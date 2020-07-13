Шумный «собакомобиль» заметили в центре Санкт-Петербурга

13 Июль 2020 2020-07-13T15:24:55+03:00

Автомобиль из комедии "Тупой и еще тупее" заметили в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

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В Санкт-Петербурге в воскресенье, 12 июля 2020 года, в центре города заметили необычную машину. Микроавтобус, был обтянут плюшевой тканью. По бокам у него были пришиты уши и лапы, а сзади, на крыше, торчал хвост. Необычный автомобиль попал в объективы телефонов прохожих на площади Восстания.

- Вчера в Петербурге вновь был замечен «Собакомобиль», - рассказали в социальной сети очевидцы.

Машиной заинтересовались ДПСФото: СОЦСЕТИ

Однако, как оказалось, не всем нравится забавная машина. Пользователи сети пожаловались на громкую музыку, которую ставит водитель авто. Проигрывается она через огромную колонку, прицепленную позади микроавтобуса.

Как заметили некоторые очевидцы, автомобилем заинтересовалась дорожная полиция. На кадрах видно, что машину остановили сотрудники ДПС.

«Собакомобиль», на подобии машины из американской комедии «Тупой и еще тупее», появился в Петербурге год назад. Это дело рук местного блогера и актера тетра «Комедианты» Романа Притулы.

ИСТОЧНИК KP.RU