2020-07-13T15:24:55+03:00
Общество

Шумный «собакомобиль» заметили в центре Санкт-Петербурга

Машину с огромной колонкой и ушами остановили инспекторы ДПС [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Автомобиль из комедии "Тупой и еще тупее" заметили в центре ПетербургаАвтомобиль из комедии "Тупой и еще тупее" заметили в центре ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 12 июля 2020 года, в центре города заметили необычную машину. Микроавтобус, был обтянут плюшевой тканью. По бокам у него были пришиты уши и лапы, а сзади, на крыше, торчал хвост. Необычный автомобиль попал в объективы телефонов прохожих на площади Восстания.

- Вчера в Петербурге вновь был замечен «Собакомобиль», - рассказали в социальной сети очевидцы.

Машиной заинтересовались ДПС Фото: СОЦСЕТИ

Машиной заинтересовались ДПСФото: СОЦСЕТИ

Однако, как оказалось, не всем нравится забавная машина. Пользователи сети пожаловались на громкую музыку, которую ставит водитель авто. Проигрывается она через огромную колонку, прицепленную позади микроавтобуса.

Как заметили некоторые очевидцы, автомобилем заинтересовалась дорожная полиция. На кадрах видно, что машину остановили сотрудники ДПС.

«Собакомобиль», на подобии машины из американской комедии «Тупой и еще тупее», появился в Петербурге год назад. Это дело рук местного блогера и актера тетра «Комедианты» Романа Притулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шумный «собакомобиль» заметили в центре Санкт-Петербурга
Посты для мойки колес самосвалов установят в Ленинградской области
Два туристических кластера создадут в Ленинградской области
Суд взыскал 950 тысяч рублей с петербуржца в качестве алиментов
Тысячу лифтов заменят в домах Санкт-Петербурга в 2020 году
Запас лекарств от коронавируса создадут в Ленинградской области
МЧС предупредило о надвигающейся грозе на Ленинградскую область 13 июля
Богослужения в Исаакиевском соборе возобновятся с 19 июля
В «Диво Острове» рассказали, когда начнут работать аттракционы
Аренда помещений для малого и среднего бизнеса может снизиться в Санкт-Петербурге
Иммунитет к коронавирусу имеют только 20 процентов обследованных петербуржцев
Пулковское шоссе встало в пробку из-за ДТП в сторону Санкт-Петербурга
Плантацию конопли обнаружили на земельном участке в Приозерском районе Ленинградской области
10 мужчин и 13 женщин умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Огромные очереди образовались в первый день открытия «Икеа» в Санкт-Петербурге
Очередная «Газель» застряла под Мостом глупости
Смертность в июне 2020 года побила 10-летний рекорд в Санкт-Петербурге