2020-07-13T16:04:32+03:00
Общество

Петербуржцам рассказали о нехватке донорской крови в больницах

Горожан призвали прийти на пункты переливания 15 июля
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцев пригласили стать донорами кровиПетербуржцев пригласили стать донорами кровиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в среду, 15 июля 2020 года, состоится очередная акция по сдачи крови. В связи с пандемией и началом лета, в больницах города появилась нехватка донорской крови. Горожан приглашают принять участие и пополнить запасы плазмы.

- Кровь нужна всегда, так как ее не хватает. Донорство крови – это добровольный, очень важный и ценный вклад, который может сделать каждый здоровый человек в копилку нашего общего здоровья. Процедура занимает не так много времени, а ваша сданная кровь может спасти чьи-то жизни, помочь выздоровлению. Очень важно уметь помогать. Я ответственно отношусь к донорству, ранее сдавал кровь и буду продолжать эту важную для себя традицию, - рассказал председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.

15 июля в городе будут работать 4 пункта переливания крови. Доноры могут всего за 1 день помочь исправить это положение и всего за час своего времени внести реальный вклад в жизни тех, чья жизнь может висеть на волоске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция проверила 180 стритрейсеров на вечеринке на Пискаревском проспекте
33 младенца родились с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Беглов связал рост числа заболевших коронавирусом с беспечностью петербуржцев
Больше 200 маршруток будут работать в Санкт-Петербурге до лета 2022 года
Снаряд времен войны нашли в форте «Шанц» у Кронштадта
Водитель «Лады» погиб в ДТП с эвакуатором из-за неудачного разворота
Движение по набережной Фонтанки ограничат на три месяца
В Пулково встретили вывозной рейс из Нью-Йорка через Москву
Экс-депутат Владимир Петров предложил перенести улицу Рубинштейна в Ленобласть
Петербуржец не смог надругаться над женщиной и обокрал ее
Петербуржец пытался украсть шоколадок почти на три тысячи рублей
Гигантскую опухоль мозга удалили у беременной женщины в центре Алмазова в Санкт-Петербурге