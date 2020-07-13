Петербуржцам рассказали о нехватке донорской крови в больницах

13 Июль 2020 2020-07-13T16:04:32+03:00

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В Санкт-Петербурге в среду, 15 июля 2020 года, состоится очередная акция по сдачи крови. В связи с пандемией и началом лета, в больницах города появилась нехватка донорской крови. Горожан приглашают принять участие и пополнить запасы плазмы.

- Кровь нужна всегда, так как ее не хватает. Донорство крови – это добровольный, очень важный и ценный вклад, который может сделать каждый здоровый человек в копилку нашего общего здоровья. Процедура занимает не так много времени, а ваша сданная кровь может спасти чьи-то жизни, помочь выздоровлению. Очень важно уметь помогать. Я ответственно отношусь к донорству, ранее сдавал кровь и буду продолжать эту важную для себя традицию, - рассказал председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Денис Беляев.

15 июля в городе будут работать 4 пункта переливания крови. Доноры могут всего за 1 день помочь исправить это положение и всего за час своего времени внести реальный вклад в жизни тех, чья жизнь может висеть на волоске.

ИСТОЧНИК KP.RU