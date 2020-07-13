Испытания теплосети пройдут 14 июля в Кировском районе Санкт-Петербурга

13 Июль 2020 2020-07-13T16:12:34+03:00

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Во вторник, 14 июля 2020 года, компания «Теплосеть» проведет гидравлические испытания в Кировском районе Санкт-Петербурга. Это позволит проверить на прочность трубы и провести ремонт в слабых местах до наступления отопительного сезона.

- В зону проверки войдут сети по улицам: Зайцева, Зины Портновой, Краснопутиловская, Кронштадтская, Маринеско, Новостроек, Подводника Кузьмина, проспект Ветеранов, Маршала Жукова, Трамвайный, Стачек, Дорога на Турухтанные острова, - рассказали на предприятии.

Во время испытаний нередко бывают прорывы. Местным жителям напомнили, что подходить близко к месту вытекания воды из-под земли нельзя. Струя может размыть грунт, который, в свою очередь, может обвалиться.

Во время испытаний температура воды в трубах не превышает 40 градусов. Поэтому опасности получения ожогов нет.

Автомобилистам, чьи машины окажутся в зоне разлива, нельзя к ним подходить. Весь ущерб застрахован и будет выплачен.

ИСТОЧНИК KP.RU