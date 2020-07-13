2020-07-13T17:22:35+03:00
Происшествия

Петербуржец пытался украсть шоколадок почти на три тысячи рублей

А из другого магазина унесли жвачек на 2600
Петр КИБЕР
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Находившийся в розыске челябинец украл шоколадок почти на три тысячи.Находившийся в розыске челябинец украл шоколадок почти на три тысячи.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Два похожих преступления пресекли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. По вызову они приезжали в супермаркеты, из которых особо ретивые горожане пытались вынести товар без оплаты. Причем оба раза это были не самые очевидные продукты - шоколад и жевательная резинка.

- 11 июля в гипермаркете на Индустриальном проспекте был задержан гражданин, который открыто похитил шоколад стоимостью более 2700 рублей, а затем, пытаясь скрыться, устроил драку с работниками магазина, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

Уже при проверке личности оказалось, что любитель сладкого находится в федеральном розыске за преступление в Челябинской области. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Другая попытка хищения товара из магазина произошла днем позднее на Лиговском проспекте. Здесь «покупательница» хотела вынести 115 пачек жевательной резинки стоимостью 2600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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