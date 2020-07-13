2020-07-13T17:38:53+03:00
Происшествия

Петербуржец не смог надругаться над женщиной и обокрал ее

35-летнего мужчину поймали полицейские
Петр КИБЕР
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За попытку изнасилования петербуржцу грозит до 10 лет тюрьмы.За попытку изнасилования петербуржцу грозит до 10 лет тюрьмы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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До десяти лет тюрьмы светит жителю Петербурга, который в ночь на 12 июля напал на случайную прохожую и попытался ее изнасиловать. Однако достичь своей похабной цели у горе-насильника не получилось и мужчина просто забрал у потерпевшей все ценное.

- По данным следствия, обвиняемый, находясь в парадной одного из домов по Петергофскому шоссе напал на женщину 1983 года рождения, и, применяя физическую силу, попытался ее изнасиловать. Однако, свой преступный умысел до конца довести не смог, в связи с оказанием сопротивления потерпевшей и похитил сумку, с имуществом на общую сумму более 25 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

Вскоре нападавшего нашла полиция. Его задержали, а сейчас следователи СК предъявили мужчине целый букет обвинений по трем статьям за попытку изнасилования, сексуальные действия насильственного характера и грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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