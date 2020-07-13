В Пулково встретили вывозной рейс из Нью-Йорка через Москву
Очередной вывозной рейс встретили в петербургском аэропорту Пулково. Самолет из Нью-Йорка изначально должен был прилететь в Северную столицу напрямую, но в итоге сделал промежуточную посадку в Москве и лишь потом отправился к уже конечному пункту.
- Этим рейсом в Петербург возвращаются 108 человек, в том числе 86 петербуржцев, 13 жителей Ленобласти и девять человек из других регионов. Все они сегодня прилетели в столицу вывозным рейсом из США, - сообщает пресс-служба Смольного.
Всех прилетевших встречали санитарные врачи, которые проверили возвращенцев на наличие признаков респираторных заболеваний. Всех жителей Петербурга и Ленобласти отправили на домашний карантин, а тех, кто не может провести 14 дней дома и всех иногородних под контролем полиции отвезли в репинский обсерватор в пансионате «Балтиец».
ИСТОЧНИК KP.RU