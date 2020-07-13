2020-07-13T18:10:21+03:00
Общество

В Пулково встретили вывозной рейс из Нью-Йорка через Москву

На нем в город вернулись 99 жителей Петербурга и Ленобласти
Петр КИБЕР
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Больше ста человек вернулись в Петербург рейсом из Нью-Йорка.Больше ста человек вернулись в Петербург рейсом из Нью-Йорка.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Очередной вывозной рейс встретили в петербургском аэропорту Пулково. Самолет из Нью-Йорка изначально должен был прилететь в Северную столицу напрямую, но в итоге сделал промежуточную посадку в Москве и лишь потом отправился к уже конечному пункту.

- Этим рейсом в Петербург возвращаются 108 человек, в том числе 86 петербуржцев, 13 жителей Ленобласти и девять человек из других регионов. Все они сегодня прилетели в столицу вывозным рейсом из США, - сообщает пресс-служба Смольного.

Всех прилетевших встречали санитарные врачи, которые проверили возвращенцев на наличие признаков респираторных заболеваний. Всех жителей Петербурга и Ленобласти отправили на домашний карантин, а тех, кто не может провести 14 дней дома и всех иногородних под контролем полиции отвезли в репинский обсерватор в пансионате «Балтиец».

ИСТОЧНИК KP.RU

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