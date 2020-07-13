2020-07-13T18:26:21+03:00
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Движение по набережной Фонтанки ограничат на три месяца

Здесь поэтапно будут ремонтировать тротуары
Петр КИБЕР
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Из-за ремонта тротуаров движение в центре Петербурга ограничат на три месяца.Из-за ремонта тротуаров движение в центре Петербурга ограничат на три месяца.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На три месяца будет ограничено движение на набережной реки Фонтанки. Здесь, в рамках благоустройства, начинается ремонт тротуаров. Но чтобы сделать хорошо пешеходам, придется сначала сделать плохо водителям.

- С 15 июля по 14 октября поэтапно ограничивается движение транспорта по набережной реки Фонтанки от набережной Кутузова до улицы Пестеля, а также по близлежащим улицам. А в связи с размещением бытового городка будет закрыт проезд вдоль дома 2 по набережной Фонтанки, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

Сначала на ремонт уйдет участок улицы Оружейника Федорова от Гагаринской улицы до набережной реки Фонтанки, включая перекрестки (15 июля по 13 августа).

С 17 июля по 27 августа приведут в порядок тротуары по Гангутской улице от набережной реки Фонтанки до Гагаринской улицы. С 14 по 20 сентября – по набережной Фонтанки от улицы Пестеля до Гангутской.

И, наконец, с 30 сентября по 14 октября ремонт пройдет на набережной Фонтанки от улицы Чайковского до Гангутской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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