Водитель «Лады» погиб в ДТП с эвакуатором из-за неудачного разворота

13 Июль 2020 2020-07-13T18:48:01+03:00

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Смертельным ДТП закончился неудачный маневр водителя «Лады». На Финляндской улице в Колпино он решил развернуться и получит удар от ехавшего сзади эвакуатора. Грузовик влетел прямо в водительскую дверь легковушки.

- Около 15:46 13 июля, напротив дома 25 по Финляндской улице, водитель (мужчина 1984 года рождения), управляя автомобилем «Лада Ларгус», при развороте не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении эвакуатором, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате бокового удара водитель «Лады», на месте несмотря на помощь врачей, скончался в машине скорой помощи. Пажссажиры легковушки - мужчины 59 и 33 лет, получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

О состоянии водителя эвакуатора не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU