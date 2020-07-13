2020-07-13T19:00:49+03:00
Происшествия

Снаряд времен войны нашли в форте «Шанц» у Кронштадта

Жители вызвали взрывотехников ОМОНа
Петр КИБЕР
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В Кронштедте нашли снаряд времен войны. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.В Кронштедте нашли снаряд времен войны. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.
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Очередное эхо войны нашли на в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга местные жители. Прогуливаясь в воскресенье на территории форта «Шанц», они наткнулись на неразорвавшийся снаряд и сразу вызвали саперов.

- 12 июля, около 15:40 в дежурную часть поступила информация о том, что на территории форта «Шанц», расположенного в государственном природном заказнике Западный Котлин, был обнаружен предмет, напоминающий снаряд, - сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Участок был оцеплен, а всех людей полицейские отвели безопасное расстояние.

Приехавшие на место ЧП на место минеры ОМОНа осмотрели находку и установили, что это неразорвавшийся 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Он сильно проржавел от долгого лежания в земле и представлял серьезную опасность. Взрывотехники аккуратно откопали боеприпас и вывезли на полигон, где позднее уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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