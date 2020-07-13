Беглов связал рост числа заболевших коронавирусом с беспечностью петербуржцев
Губернатор Александр Беглов, выступая со своим еженедельным обращением на радио, отметил тенденцию роста числа петербуржцев, ежедневно заболевающих коронавирусом. Напомним, примерно с начала июля в Северной столице постепенно увеличивается количество зараженных COVID-19. Градоначальник связывает это с беспечностью некоторых жителей Санкт-Петербурга.
- Число заболевших растет. К сожалению, это связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. Число госпитализаций за день на прошлой неделе составляло 250 – 300 человек, - цитируют объяснения губернатора в пресс-службе Смольного.
По словам Беглова, не радуют и рестораторы, которые открывают свои залы в обход запретов. Сейчас власти, как считает губернатор, обязаны готовиться к самому сложному эпидемическому сценарию. Для этого город создает гибкую сеть стационаров, о которой «Комсомолка» писала отдельно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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