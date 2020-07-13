2020-07-13T20:04:04+03:00
Общество

33 младенца родились с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Из них двое появились на свет в тяжелом состоянии здоровья
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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За все время пандемии в Санкт-Петербурге появились на свет 33 ребенка.За все время пандемии в Санкт-Петербурге появились на свет 33 ребенка.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, что с начала пандемии в Санкт-Петербурге 33 ребенка появились на свет с подтвержденным коронавирусом. По словам главврача Роддома №18 Галины Гриненко, 2 младенца из этого числа родились в тяжелом состоянии. Однако связано это с COVID-19 или ранними родами – пока неизвестно. Все малыши лечатся в 1-й детской больнице. Некоторых из них уже выписали.

- На сегодняшний день мы зарегистрировали 394 беременных женщин с положительным коронавирусом. Среди них 310 уже выздоровели и сняты с учета. 83 пока болеют, из них 66 находятся на стационарном лечении. 17 – лечатся амбулаторно, отметила Галина Гриненко в ходе телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Отметим, что сбором соответствующей статистики заняты специалисты родильного дома №18, где открыли акушерский дистанционный центр консультаций. Также в медучреждении появился новый дневной стационар, который будет принимать в день около 70 женщин с различными патологиями беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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