Полиция проверила 180 стритрейсеров на вечеринке на Пискаревском проспекте

13 Июль 2020 2020-07-13T20:26:03+03:00

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Полиция Санкт-Петербурга отчиталась о рейде к стритрейсерам, прошедшем в минувшую пятницу 10 июля. Тогда щеголи закатили очередную масштабную вечеринку на Пискаревском проспекте. В ходе проверки полицейские осмотрели 180 автомобилей. Административные протоколы вручили только 17 гонщикам – за самые разнообразные нарушения ПДД.

- В лидерах по нарушениям – управление неисправным автомобилем. Как правило, конструкции машин переделывали под спорткары. Например, ставили двигатель от другого авто или убирали бампер или салон, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Помимо этого, стритрейсеры грешили тонировкой, пьяным вождением, а также отсутствием страховки, водительских прав или государственных регистрационных знаков. Правонарушителям сейчас грозят штрафы. Кому-то, скорее всего, придется попрощаться с правами.

ИСТОЧНИК KP.RU