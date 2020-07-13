МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающейся грозе вечером 13 июля

13 Июль 2020 2020-07-13T21:13:53+03:00

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Спасатели МЧС поспешили предупредить петербуржцев о надвигающейся грозе вечером 13 июля. Также природное явление ждут и в пригородах. Спасатели советуют в это время не разговаривать по телефону на улице, ведь иногда молния может попасть прямо в провода, которые натянуты между столбами ЛЭП.

- Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, - напоминают в очередной раз в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Напомним, в случае любой ЧС следует как можно быстрее позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов нужно набрать номер «112» или «101».

Добавим, что ранее МЧС сообщило о грядущей грозе 13 июля и в Ленобласти. Также спасатели предупреждали жителей 47-го региона о ливнях.

ИСТОЧНИК KP.RU