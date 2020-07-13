2020-07-13T21:13:53+03:00
Общество

МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающейся грозе вечером 13 июля

Спасатели также ожидают летнюю грозу и в пригородах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
МЧС предупредило петербуржцев о грядущей грозе.МЧС предупредило петербуржцев о грядущей грозе.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Спасатели МЧС поспешили предупредить петербуржцев о надвигающейся грозе вечером 13 июля. Также природное явление ждут и в пригородах. Спасатели советуют в это время не разговаривать по телефону на улице, ведь иногда молния может попасть прямо в провода, которые натянуты между столбами ЛЭП.

- Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, - напоминают в очередной раз в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Напомним, в случае любой ЧС следует как можно быстрее позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов нужно набрать номер «112» или «101».

Добавим, что ранее МЧС сообщило о грядущей грозе 13 июля и в Ленобласти. Также спасатели предупреждали жителей 47-го региона о ливнях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Утренние троллейбусы серьезно задержатся 14 июля в Санкт-Петербурге
Рома Зверь устроил импровизированный концерт на Невском проспекте
Горе-мать из Санкт-Петербурга осудят за истязания двух маленьких детей
На капремонт жилых домов Санкт-Петербурга в 2020 году уйдет 13,8 млрд рублей
Бюджетных мест в медицинских вузах и колледжах Санкт-Петербурга станет больше в 2020 году
МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающейся грозе вечером 13 июля
Полиция проверила 180 стритрейсеров на вечеринке на Пискаревском проспекте
33 младенца родились с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Беглов связал рост числа заболевших коронавирусом с беспечностью петербуржцев
Больше 200 маршруток будут работать в Санкт-Петербурге до лета 2022 года
Снаряд времен войны нашли в форте «Шанц» у Кронштадта
Водитель «Лады» погиб в ДТП с эвакуатором из-за неудачного разворота
Движение по набережной Фонтанки ограничат на три месяца
В Пулково встретили вывозной рейс из Нью-Йорка через Москву
Экс-депутат Владимир Петров предложил перенести улицу Рубинштейна в Ленобласть
Петербуржец не смог надругаться над женщиной и обокрал ее
Петербуржец пытался украсть шоколадок почти на три тысячи рублей
Гигантскую опухоль мозга удалили у беременной женщины в центре Алмазова в Санкт-Петербурге