2020-07-13T21:32:09+03:00
Здоровье

Бюджетных мест в медицинских вузах и колледжах Санкт-Петербурга станет больше в 2020 году

В образовательные учреждения примут на 22% больше студентов, чем в 2019 году
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В 2020 году в Санкт-Петербурге увеличат число бюджетных мест в медуниверситеты и колледжи.В 2020 году в Санкт-Петербурге увеличат число бюджетных мест в медуниверситеты и колледжи.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Смольный увеличит количество бюджетных мест в медицинских университетах и колледжах Санкт-Петербурга. По словам комздрава, особенно повезет «целевикам». Таких мест в 2020 году выделили немало – 281 для ординатуры и 401 для специалитета. Не забудут и про абитуриентов, собирающихся поступать в городские медколледжи.

- Планируется увеличить число бюджетных мест для подготовки среднего медицинского персонала в медицинских колледжах города, подведомственных комздраву. В 2020 году будет принято 3025 студентов, что на 22% больше, чем в 2019 году, - отмечают в пресс-службе Смольного.

Напомним, губернатор Александр Беглов еще в ноябре прошлого года призвал сократить нехватку среднего медперсонала путем увеличения приема абитуриентов в колледжи. Глава комздрава Дмитрий Лисовец прогнозирует, что принятые меры позволят к 2024 году исполнить некоторые показатели части нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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