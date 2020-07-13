2020-07-13T21:58:58+03:00
Общество

На капремонт жилых домов Санкт-Петербурга в 2020 году уйдет 13,8 млрд рублей

По словам губернатора, программу капитального ремонта не станут сокращать
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Власти Санкт-Петербурга рассказали, во сколько обойдется городу капремонт жилых домов в 2020 году.Власти Санкт-Петербурга рассказали, во сколько обойдется городу капремонт жилых домов в 2020 году.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Смольный объявил, что в 2020 году на капитальный ремонт жилых домов в Санкт-Петербурге потратят 13,8 млрд рублей. Видов работ запланировано немало – 2313. Капремонт продолжит софинансироваться городом. С 2014 года на это дело ушло 52 млрд рублей, из них – 33 млрд бюджетных средств. Как итог – отремонтировано 14 тысяч объектов.

- Программа капремонта жилых домов сокращаться не будет. Уменьшить дефицит средств поможет экономия по итогам торгов. Также увеличится объем средств, которые Фонд капремонта тратит на региональную программу – с 90% до 95% от общего объема взносов жителей домов. Это позволит дополнительно привлечь больше 740 млн рублей, - поясняют в пресс-службе Смольного.

Сейчас губернатор Александр Беглов признает, что нередко в Санкт-Петербурге возникают ситуации, когда тому или иному дому, находящемуся в плачевном состоянии, требуется пересмотреть срок проведения капремонта. Власти в курсе проблем, поэтому 226 подобных объектов приведут в божеский вид быстрее, чем планировалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Утренние троллейбусы серьезно задержатся 14 июля в Санкт-Петербурге
Рома Зверь устроил импровизированный концерт на Невском проспекте
Горе-мать из Санкт-Петербурга осудят за истязания двух маленьких детей
На капремонт жилых домов Санкт-Петербурга в 2020 году уйдет 13,8 млрд рублей
Бюджетных мест в медицинских вузах и колледжах Санкт-Петербурга станет больше в 2020 году
МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающейся грозе вечером 13 июля
Полиция проверила 180 стритрейсеров на вечеринке на Пискаревском проспекте
33 младенца родились с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Беглов связал рост числа заболевших коронавирусом с беспечностью петербуржцев
Больше 200 маршруток будут работать в Санкт-Петербурге до лета 2022 года
Снаряд времен войны нашли в форте «Шанц» у Кронштадта
Водитель «Лады» погиб в ДТП с эвакуатором из-за неудачного разворота
Движение по набережной Фонтанки ограничат на три месяца
В Пулково встретили вывозной рейс из Нью-Йорка через Москву
Экс-депутат Владимир Петров предложил перенести улицу Рубинштейна в Ленобласть
Петербуржец не смог надругаться над женщиной и обокрал ее
Петербуржец пытался украсть шоколадок почти на три тысячи рублей
Гигантскую опухоль мозга удалили у беременной женщины в центре Алмазова в Санкт-Петербурге