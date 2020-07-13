На капремонт жилых домов Санкт-Петербурга в 2020 году уйдет 13,8 млрд рублей

13 Июль 2020 2020-07-13T21:58:58+03:00

Власти Санкт-Петербурга рассказали, во сколько обойдется городу капремонт жилых домов в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Смольный объявил, что в 2020 году на капитальный ремонт жилых домов в Санкт-Петербурге потратят 13,8 млрд рублей. Видов работ запланировано немало – 2313. Капремонт продолжит софинансироваться городом. С 2014 года на это дело ушло 52 млрд рублей, из них – 33 млрд бюджетных средств. Как итог – отремонтировано 14 тысяч объектов.

- Программа капремонта жилых домов сокращаться не будет. Уменьшить дефицит средств поможет экономия по итогам торгов. Также увеличится объем средств, которые Фонд капремонта тратит на региональную программу – с 90% до 95% от общего объема взносов жителей домов. Это позволит дополнительно привлечь больше 740 млн рублей, - поясняют в пресс-службе Смольного.

Сейчас губернатор Александр Беглов признает, что нередко в Санкт-Петербурге возникают ситуации, когда тому или иному дому, находящемуся в плачевном состоянии, требуется пересмотреть срок проведения капремонта. Власти в курсе проблем, поэтому 226 подобных объектов приведут в божеский вид быстрее, чем планировалось.

ИСТОЧНИК KP.RU