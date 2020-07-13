Горе-мать из Санкт-Петербурга осудят за истязания двух маленьких детей

13 Июль 2020 2020-07-13T22:14:26+03:00

Горе-мать из Санкт-Петербурга будут судить за избиения дочери и сына. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ребята получали от матери не заботу, а только тумаки и грубую нецензурную брань

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Горе-мать из Санкт-Петербурга, истязавшая своих маленьких детей, отправится под суд. Прокуратура Фрунзенского района утвердила свое обвинительное заключение по громкому уголовному делу. По версии следствия, 34-летняя женщина неоднократно издевалась над 9-летним сыном и 6-летней дочерью, что привело к психическому расстройству ни в чем не повинных ребят.

- Обвиняемая неоднократно наносила побои детям, а также выражалась в их адрес грубой нецензурной бранью. Как итог – последствиями жестоких действий женщины стали негативные изменения в психике малолетних, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Уголовное дело сейчас направлено в местный районный суд для рассмотрения по существу. По статье за истязание двух несовершеннолетних детей матери грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU