2020-07-13T23:21:26+03:00
Звезды

Рома Зверь устроил импровизированный концерт на Невском проспекте

Музыкант прогуливался с семьей по центру Санкт-Петербурга и решил спеть перед прохожими [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В центре Санкт-Петербурга выступил с концертом Рома Зверь. Фото: instagram.com/elftorgovecВ центре Санкт-Петербурга выступил с концертом Рома Зверь. Фото: instagram.com/elftorgovec
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Популярный музыкант и актер Рома Зверь внезапно устроил импровизированный концерт на Невском проспекте вечером 13 июля в Санкт-Петербурге. Звезда просто-напросто прогуливалась по центру Северной столицы вместе с семьей – дочкой Ольгой и женой Мариной.

Музыкант ненадолго прервал прогулку с женой и дочкой, а те были и не против. Фото: instagram.com/korolevamary__

Музыкант ненадолго прервал прогулку с женой и дочкой, а те были и не против. Фото: instagram.com/korolevamary__

В какой-то момент Рома встретился с продюсером известных блогеров Ярославом Андреевым, и тот предложил ему спеть перед горожанами. Солист «Зверей» не растерялся и присоединился к уличным музыкантам, которые с удовольствием с ним сыграли. Вокруг тут же собралась толпа прохожих, среди которых очевидцы заметили, например, блогеров Руслана Усачева и Эльдара Джарахова. И, конечно, Рома начал с бессмертного хита – песни «Просто такая сильная любовь». Подпевал ему практически весь Невский.

- Сейчас будет легендарная фигня! Встретились с Ромой из группы «Звери». И я ему говорю, а давай споешь прямо на улице? Ну он и спел! И мы тут с Усачевым и Джараховым оторвались! – пишет Андреев в историях своего Instagram.

Рома Зверь спел перед петербуржцами на Невском проспекте.Видео: Фото: instagram.com/elftorgovec

ИСТОЧНИК KP.RU

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