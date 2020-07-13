Рома Зверь устроил импровизированный концерт на Невском проспекте
Популярный музыкант и актер Рома Зверь внезапно устроил импровизированный концерт на Невском проспекте вечером 13 июля в Санкт-Петербурге. Звезда просто-напросто прогуливалась по центру Северной столицы вместе с семьей – дочкой Ольгой и женой Мариной.
Музыкант ненадолго прервал прогулку с женой и дочкой, а те были и не против. Фото: instagram.com/korolevamary__
В какой-то момент Рома встретился с продюсером известных блогеров Ярославом Андреевым, и тот предложил ему спеть перед горожанами. Солист «Зверей» не растерялся и присоединился к уличным музыкантам, которые с удовольствием с ним сыграли. Вокруг тут же собралась толпа прохожих, среди которых очевидцы заметили, например, блогеров Руслана Усачева и Эльдара Джарахова. И, конечно, Рома начал с бессмертного хита – песни «Просто такая сильная любовь». Подпевал ему практически весь Невский.
- Сейчас будет легендарная фигня! Встретились с Ромой из группы «Звери». И я ему говорю, а давай споешь прямо на улице? Ну он и спел! И мы тут с Усачевым и Джараховым оторвались! – пишет Андреев в историях своего Instagram.
Рома Зверь спел перед петербуржцами на Невском проспекте.Видео: Фото: instagram.com/elftorgovec
ИСТОЧНИК KP.RU