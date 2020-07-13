Рома Зверь устроил импровизированный концерт на Невском проспекте

13 Июль 2020 2020-07-13T23:21:26+03:00

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Популярный музыкант и актер Рома Зверь внезапно устроил импровизированный концерт на Невском проспекте вечером 13 июля в Санкт-Петербурге. Звезда просто-напросто прогуливалась по центру Северной столицы вместе с семьей – дочкой Ольгой и женой Мариной.

Музыкант ненадолго прервал прогулку с женой и дочкой, а те были и не против. Фото: instagram.com/korolevamary__

В какой-то момент Рома встретился с продюсером известных блогеров Ярославом Андреевым, и тот предложил ему спеть перед горожанами. Солист «Зверей» не растерялся и присоединился к уличным музыкантам, которые с удовольствием с ним сыграли. Вокруг тут же собралась толпа прохожих, среди которых очевидцы заметили, например, блогеров Руслана Усачева и Эльдара Джарахова. И, конечно, Рома начал с бессмертного хита – песни «Просто такая сильная любовь». Подпевал ему практически весь Невский.

- Сейчас будет легендарная фигня! Встретились с Ромой из группы «Звери». И я ему говорю, а давай споешь прямо на улице? Ну он и спел! И мы тут с Усачевым и Джараховым оторвались! – пишет Андреев в историях своего Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790323" frameborder="0"></iframe> Рома Зверь спел перед петербуржцами на Невском проспекте.Видео: Фото: instagram.com/elftorgovec

ИСТОЧНИК KP.RU