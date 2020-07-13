Утренние троллейбусы серьезно задержатся 14 июля в Санкт-Петербурге

13 Июль 2020 2020-07-13T23:37:15+03:00

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Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предупреждает горожан о том, что 14 июля утренние троллейбусы начнут работу с опозданием примерно в полчаса. Все из-за подготовки к проведению военно-морского парада 26 июля. Для это потребуется развести Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты вплоть до 06:15.

Соответственно, первые рейсы на маршрутах троллейбусов с номерами 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 вынужденно задержатся.

- Движение троллейбусов начнётся через 20-25 минут после окончания разводки мостов. Это коснётся следующих конечных остановок: троллейбус №1 позже отправится от конечной остановки «Ординарная улица», №3 – от конечной остановки «Балтийский вокзал», №5 – от конечных остановок «Тульская улица» и «Конногвардейский бульвар», №7 – от конечной остановки «Петровская площадь», №8 – от конечной остановки «Балтийский вокзал», №№10 и 11 – от конечной остановки «Улица Кораблестроителей», - предупреждают в Смольном.

ИСТОЧНИК KP.RU