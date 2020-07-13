2020-07-13T23:37:15+03:00
Общество

Утренние троллейбусы серьезно задержатся 14 июля в Санкт-Петербурге

Все из-за подготовки к проведению военно-морского парада
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Петербуржцев предупредили о задержке троллейбусов утром 14 июля.Петербуржцев предупредили о задержке троллейбусов утром 14 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга предупреждает горожан о том, что 14 июля утренние троллейбусы начнут работу с опозданием примерно в полчаса. Все из-за подготовки к проведению военно-морского парада 26 июля. Для это потребуется развести Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты вплоть до 06:15.

Соответственно, первые рейсы на маршрутах троллейбусов с номерами 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11 вынужденно задержатся.

- Движение троллейбусов начнётся через 20-25 минут после окончания разводки мостов. Это коснётся следующих конечных остановок: троллейбус №1 позже отправится от конечной остановки «Ординарная улица», №3 – от конечной остановки «Балтийский вокзал», №5 – от конечных остановок «Тульская улица» и «Конногвардейский бульвар», №7 – от конечной остановки «Петровская площадь», №8 – от конечной остановки «Балтийский вокзал», №№10 и 11 – от конечной остановки «Улица Кораблестроителей», - предупреждают в Смольном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Утренние троллейбусы серьезно задержатся 14 июля в Санкт-Петербурге
Рома Зверь устроил импровизированный концерт на Невском проспекте
Горе-мать из Санкт-Петербурга осудят за истязания двух маленьких детей
На капремонт жилых домов Санкт-Петербурга в 2020 году уйдет 13,8 млрд рублей
Бюджетных мест в медицинских вузах и колледжах Санкт-Петербурга станет больше в 2020 году
МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающейся грозе вечером 13 июля
Полиция проверила 180 стритрейсеров на вечеринке на Пискаревском проспекте
33 младенца родились с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Беглов связал рост числа заболевших коронавирусом с беспечностью петербуржцев
Больше 200 маршруток будут работать в Санкт-Петербурге до лета 2022 года
Снаряд времен войны нашли в форте «Шанц» у Кронштадта
Водитель «Лады» погиб в ДТП с эвакуатором из-за неудачного разворота
Движение по набережной Фонтанки ограничат на три месяца
В Пулково встретили вывозной рейс из Нью-Йорка через Москву
Экс-депутат Владимир Петров предложил перенести улицу Рубинштейна в Ленобласть
Петербуржец не смог надругаться над женщиной и обокрал ее
Петербуржец пытался украсть шоколадок почти на три тысячи рублей
Гигантскую опухоль мозга удалили у беременной женщины в центре Алмазова в Санкт-Петербурге