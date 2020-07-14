2020-07-14T00:24:21+03:00
Происшествия

Велосипедист и самокатчик попали в серьезное ДТП на Яхтенном мосту

По словам очевидцев, один из участников аварии на пешеходном мосту получил перелом руки
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Велосипедист влетел в самокатчика на Яхтенном мосту. Фото: vk.com/spb_todayВелосипедист влетел в самокатчика на Яхтенном мосту. Фото: vk.com/spb_today
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Вечером 14 июля на Яхтенном мосту велосипедист столкнулся с самокатчиком. Да, ДТП могут случиться даже на пешеходной переправе. Как сообщают очевидцы из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», участникам аварии и прохожим было не до смеха. Свидетель Ксения пишет, что один из пострадавших получил болезненный перелом руки.

- На Яхтенном мосту столкнулись велосипедист и самокатчик, еще рядом валялся скейтборд. Сильно пострадал мужчина – у него был серьезный перелом руки. Люди вызвали медиков «скорой», но пострадавший то и дело хотел пошевелиться и встать. И, в конце концов, он встал, - рассказывает Ксения.

Многие горожане, тем не менее, с юмором отнеслись к происшествию. Самые ироничные начали шутить, что на мосту всегда плотный трафик или гололед. Кое-кто посетовал, что на велодорожке всегда много пешеходов, что сбивает с толку.

Обо всем стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/spb_today

Обо всем стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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