3 года тюрьмы получил первый фигурант дела о хищении 368 млн рублей на «Адмиралтейских верфях»

14 Июль 2020 2020-07-14T00:48:09+03:00

Первого мошенника, укравшего 386 млн рублей при проектировании подлодки на "Адмиралтейских верфях", осудили в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Генеральный директор АО «НовИТ ПРО» Андрей Петров стал первым осужденным за мошенничество, выявленное при выполнении госконтракта на «Адмиралтейских верфях». Напомним, по версии следствия, при проектировании подлодки «Варшавянка» для Минобороны пропали 386 миллионов рублей.

Петров свою вину признал. Суд установил, что он в составе организованной преступной группы с 2012 по 2017 годы получал бюджетные деньги за проект подлодки, чью стоимость существенно завысили.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима, со штрафом 500 000 рублей. Петров взят под стражу в зале суда немедленно, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отметим, что по уголовному делу отдельно проходят соучастники Андрея Петрова – финансовый директор «НовИТ ПРО» и начальник инженерного центра «Адмиралтейских верфей». Остальных членов ОПГ пока не установили.

ИСТОЧНИК KP.RU