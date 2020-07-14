Аквапарк «Питерлэнд» схитрил и открылся в форме бассейна и банного комплекса

14 Июль 2020 2020-07-14T01:56:04+03:00

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Аквапарк «Питерлэнд» открылся в Санкт-Петербурге, но с важными ограничениями. Ранее в городе с 6 июля разрешили работать бассейнам, а с 13 июля – баням. Руководство аквапарка смекнуло, что горки и общепит им открывать необязательно, зато поплавать и попариться уже никто горожанам не запретит.

- Посещение действует лишь по предварительной записи. Наш банный комплекс с 12 банями и саунами народов мира возобновляет работу. С 11 июля мы начали работу и в режиме плавательного бассейна для индивидуальных и групповых тренировок. Любителям плавания будет доступен волновой бассейн и река длинной более 200 метров, где будут проводиться спортивные групповые программы, - сообщается в соцсетях аквапарка.

Естественно, весь персонал носит средства индивидуальной защиты. Повсюду в аквапарке есть специальная разметка для социальной дистанции. На входе у посетителей измеряют температуру. Также между сеансами плавания делают перерывы на полчаса для дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU