2020-07-14T01:56:04+03:00
Общество

Аквапарк «Питерлэнд» схитрил и открылся в форме бассейна и банного комплекса

Посетители смогут поплавать в 200-метровом бассейне или попариться в 12 банях и саунах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Аквапарк "Питерлэнд" впервые открылся во время коронавируса. Фото: vk.com/aquapiterlandАквапарк "Питерлэнд" впервые открылся во время коронавируса. Фото: vk.com/aquapiterland
Изменить размер текста:

Аквапарк «Питерлэнд» открылся в Санкт-Петербурге, но с важными ограничениями. Ранее в городе с 6 июля разрешили работать бассейнам, а с 13 июля – баням. Руководство аквапарка смекнуло, что горки и общепит им открывать необязательно, зато поплавать и попариться уже никто горожанам не запретит.

- Посещение действует лишь по предварительной записи. Наш банный комплекс с 12 банями и саунами народов мира возобновляет работу. С 11 июля мы начали работу и в режиме плавательного бассейна для индивидуальных и групповых тренировок. Любителям плавания будет доступен волновой бассейн и река длинной более 200 метров, где будут проводиться спортивные групповые программы, - сообщается в соцсетях аквапарка.

Естественно, весь персонал носит средства индивидуальной защиты. Повсюду в аквапарке есть специальная разметка для социальной дистанции. На входе у посетителей измеряют температуру. Также между сеансами плавания делают перерывы на полчаса для дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аквапарк «Питерлэнд» схитрил и открылся в форме бассейна и банного комплекса
3 года тюрьмы получил первый фигурант дела о хищении 368 млн рублей на «Адмиралтейских верфях»
Велосипедист и самокатчик попали в серьезное ДТП на Яхтенном мосту
Утренние троллейбусы серьезно задержатся 14 июля в Санкт-Петербурге
Рома Зверь устроил импровизированный концерт на Невском проспекте
Горе-мать из Санкт-Петербурга осудят за истязания двух маленьких детей
На капремонт жилых домов Санкт-Петербурга в 2020 году уйдет 13,8 млрд рублей
Бюджетных мест в медицинских вузах и колледжах Санкт-Петербурга станет больше в 2020 году
МЧС предупреждает петербуржцев о надвигающейся грозе вечером 13 июля
Полиция проверила 180 стритрейсеров на вечеринке на Пискаревском проспекте
33 младенца родились с коронавирусом в Санкт-Петербурге
Беглов связал рост числа заболевших коронавирусом с беспечностью петербуржцев
Больше 200 маршруток будут работать в Санкт-Петербурге до лета 2022 года
Снаряд времен войны нашли в форте «Шанц» у Кронштадта
Водитель «Лады» погиб в ДТП с эвакуатором из-за неудачного разворота
Движение по набережной Фонтанки ограничат на три месяца
В Пулково встретили вывозной рейс из Нью-Йорка через Москву
Экс-депутат Владимир Петров предложил перенести улицу Рубинштейна в Ленобласть
Петербуржец не смог надругаться над женщиной и обокрал ее
Петербуржец пытался украсть шоколадок почти на три тысячи рублей
Гигантскую опухоль мозга удалили у беременной женщины в центре Алмазова в Санкт-Петербурге