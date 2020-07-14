Облачная погода ожидается 14 июля в Санкт-Петербурге
Середина лета в Санкт-Петербурге выдалась не жаркой. В выходные по городу пронесся ураган, а неделя началась с моросящих дождей. Во вторник, 14 июля 2020 года, в Северной столице будет без дождей с переменной облачностью.
- 14 июля в Петербурге облачно с прояснениями. Ветер западный, северо-западный слабый, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Днем температура воздуха поднимется не выше 18-20 градусов тепла. К ночи опустится до плюс 11-13 градусов.
В ближайшие дни в городе на Неве простоит такая погода. Однако, как говорят синоптики, уже в 20-х числах июля в Петербург снова вернется знойная жара. Должна установиться сухая и теплая погода, около 24-26 градусов, порой до 30.
- Сейчас в середине недели будет небольшой перерыв в осадках, но в целом, идут атмосферные фронты, будет пока дождливо, - отметил ведущий синоптик Петербурга Александр Колесов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жара вернется в Санкт-Петербург во второй половине июля 2020 года
С 20-х числах второго летнего месяца в городе установится сухая, теплая погода (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU