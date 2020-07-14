Облачная погода ожидается 14 июля в Санкт-Петербурге

14 Июль 2020 2020-07-14T07:43:23+03:00

Во вторник в Петербурге будет облачно и без дождя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Середина лета в Санкт-Петербурге выдалась не жаркой. В выходные по городу пронесся ураган, а неделя началась с моросящих дождей. Во вторник, 14 июля 2020 года, в Северной столице будет без дождей с переменной облачностью.

- 14 июля в Петербурге облачно с прояснениями. Ветер западный, северо-западный слабый, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем температура воздуха поднимется не выше 18-20 градусов тепла. К ночи опустится до плюс 11-13 градусов.

В ближайшие дни в городе на Неве простоит такая погода. Однако, как говорят синоптики, уже в 20-х числах июля в Петербург снова вернется знойная жара. Должна установиться сухая и теплая погода, около 24-26 градусов, порой до 30.

- Сейчас в середине недели будет небольшой перерыв в осадках, но в целом, идут атмосферные фронты, будет пока дождливо, - отметил ведущий синоптик Петербурга Александр Колесов.

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ИСТОЧНИК KP.RU