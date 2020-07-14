Роскошные спорткары заметили у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

14 Июль 2020 2020-07-14T08:47:36+03:00

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В самом центре Санкт-Петербурга у Исаакиевского собора появилась парковка элитных спортивных машин. В понедельник, 13 июля 2020 года, местный житель прогуливался по улицам Северной столице и на парковке у одного из отелей заметил прямо выставку роскошных автомобилей. Увиденным он поспешил поделиться в социальной сети.

Все автомобили были ярких цветовФото: СОЦСЕТИ

- В стране кризис, говорили они. А теперь поглядите на парковку у отеля SO в Петербурге, который располагается напротив Исаакиевского собора, - появился пост в одной из групп.

На фото на улице припаркованы порядка пяти-семи спорткаров, с очень заниженной посадкой. Среди них Lamborghini Aventador, Urus и многие другие модели, стоимость которых начинается от нескольких миллионов рублей. При этом всем машины очень ярких цветов – желтые, зеленые, фиолетовые, и сверкают на солнце, как новенькие.

Машины были припаркованы в паре шагов от Исаакиевского собораФото: СОЦСЕТИ

Петербуржцы посоветовали другим "не завидовать"Фото: СОЦСЕТИ

- Не завидуйте, - пожелали автору поста некоторые комментаторы.

Один из пользователей сети пошутил, что машины стоят, потому денег на бензин для такой машины не хватит.

ИСТОЧНИК KP.RU