В Пулково отменили 17 рейсов 14 июля 2020 года
Во вторник, 14 июля 2020 года, в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково снова изменения в расписании. Согласно табло, отменены сразу 17 рейсов авиакомпаний Fly One, "Россия", S7, Red Wings и "Аэрофлот". Многие из направлений были на теплые курорты страны.
- Из Пулково на сегодня отменены восемь ресов. Самолет компании Fly One не полетел в Кишинев, также "Россия" отменила рейсы между Екатеринбургом и Москвой, и из Симферополя в Петербург, - говорится в информационном табло "Пулково".
S7 отметил два рейсу между "двумя столицами", "Аэрофлот" также отменил рейс из Москвы.
Больше всего изменений в запланированных полетах компании Red Wings. на 14 июля отменены восемь рейсов, которые должны были соединить Петербург с Симферополем, Тюменью, Сочи и городом Анапа.
Все изменения в расписании вылета и прилета самолетов в Петербург можно смотреть на официальном сайте Пулково.
ИСТОЧНИК KP.RU