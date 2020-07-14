2020-07-14T08:43:35+03:00
Общество

В Пулково отменили 17 рейсов 14 июля 2020 года

Петербуржцы не смогут отправиться на курорты и в Москву
Лилия КОЗЛОВА
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Более 15 рейсов отменены в Пулково 14 июляБолее 15 рейсов отменены в Пулково 14 июляФото: Александр ГЛУЗ
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Во вторник, 14 июля 2020 года, в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково снова изменения в расписании. Согласно табло, отменены сразу 17 рейсов авиакомпаний Fly One, "Россия", S7, Red Wings и "Аэрофлот". Многие из направлений были на теплые курорты страны.

- Из Пулково на сегодня отменены восемь ресов. Самолет компании Fly One не полетел в Кишинев, также "Россия" отменила рейсы между Екатеринбургом и Москвой, и из Симферополя в Петербург, - говорится в информационном табло "Пулково".

S7 отметил два рейсу между "двумя столицами", "Аэрофлот" также отменил рейс из Москвы.

Больше всего изменений в запланированных полетах компании Red Wings. на 14 июля отменены восемь рейсов, которые должны были соединить Петербург с Симферополем, Тюменью, Сочи и городом Анапа.

Все изменения в расписании вылета и прилета самолетов в Петербург можно смотреть на официальном сайте Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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