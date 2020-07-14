Гребень антициклона накроет Санкт-Петербург 14 июля

14 Июль 2020 2020-07-14T09:05:29+03:00

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Ведущий синоптик «Центра Фобос» Михаил Леус объяснил причины не жаркой погоды в Санкт-Петербурге. По его словам, во вторник, 14 июля 2020 года, в атмосфере над городом расположится небольшой гребень антициклона. Именно из-за него в небе над Северной столицей весь день будут бегать облака.

- Его усилиями ожидается переменная облачности и обойдется без дождей. Температурный фон останется на 1-2 градуса ниже климатической нормы, - отметил Михаил Леус у себя на странице в социальной сети Facebook.

Так, по прогнозу синоптика, в Петербурге во вторник будет 20-22 градуса, по данным городского гидрометцентра – 18-20 градусов. В любом случае, не знойная жара.

По словам ведущего синоптика Петербурга Александра Колесова, высокие температуры вернутся в город где-то через неделю, в 20-х числах июля. В Северной столице ожидается до 26 градусов, порой даже 30-градусная жара.

ИСТОЧНИК KP.RU