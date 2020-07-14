2020-07-14T09:16:52+03:00
Общество

Дорожники заблокировали десятки припаркованных автомобилей в центре Санкт-Петербурга

Утром 14 июля автомобилистам придется постараться, чтобы выехать из западни [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Десятки автомобилей оказались заблокированы в центре ПетербургаДесятки автомобилей оказались заблокированы в центре ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
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Во вторник утром, 14 июля 2020 года, владельцы десятков автомобилей, припаркованных на улице Чайковского в Санкт-Петербурге, не смогли выехать. Машины оказались заблокированы длинной оградой из железных балок. По рассказам очевидцев в социальных сетях, это сделали дорожные службы, которые занимаются ремонтом на улице.

- На улице Чайковского транспортники перекрыли выезд припаркованным машинам. На вопрос как выезжать сказали отодвинете. Я уже вижу, как женщины двигают эти ограждения и оставляют их на дороге создавая опасную ситуацию, - возмутился очевидец.

Дорожники установили знаки и забор Фото: СОЦСЕТИ

Дорожники установили знаки и заборФото: СОЦСЕТИ

Пользователи сети указали, что на стороне дороги, где оказались заблокированы автомобили, стоит предупреждающий знак. Мол, надо было смотреть и думать, где оставлять машину.

- Так там приписка, что только в понедельник с 0:00 до 7:00 часов, - возразили автомобилисты.

Задача, выехать из-за этого ограждения, не из простых. Возмущенных автовладельцев очевидцы пока не заметили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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