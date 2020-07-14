Дорожники заблокировали десятки припаркованных автомобилей в центре Санкт-Петербурга
Во вторник утром, 14 июля 2020 года, владельцы десятков автомобилей, припаркованных на улице Чайковского в Санкт-Петербурге, не смогли выехать. Машины оказались заблокированы длинной оградой из железных балок. По рассказам очевидцев в социальных сетях, это сделали дорожные службы, которые занимаются ремонтом на улице.
- На улице Чайковского транспортники перекрыли выезд припаркованным машинам. На вопрос как выезжать сказали отодвинете. Я уже вижу, как женщины двигают эти ограждения и оставляют их на дороге создавая опасную ситуацию, - возмутился очевидец.
Дорожники установили знаки и заборФото: СОЦСЕТИ
Пользователи сети указали, что на стороне дороги, где оказались заблокированы автомобили, стоит предупреждающий знак. Мол, надо было смотреть и думать, где оставлять машину.
- Так там приписка, что только в понедельник с 0:00 до 7:00 часов, - возразили автомобилисты.
Задача, выехать из-за этого ограждения, не из простых. Возмущенных автовладельцев очевидцы пока не заметили.
ИСТОЧНИК KP.RU