Пьяные мужчины устроили стрельбу на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

14 Июль 2020 2020-07-14T09:40:44+03:00

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В Санкт-Петербурге четверо друзей решили пострелять во время пьяного веселья. Вечером в понедельник, 13 июля 2020 года, в полицию Василеостровского района обратился врач-педиатр одной из поликлиник города. Он рассказал, что в одном из дворов на Большом проспекте слышны выстрелы. Оперативники немедленно отправились на место.

- Около 20:00 часов во дворе дома 82 по Большому проспекту ВО полицейские обнаружили четырех пьяных друзей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Двое петербуржцев, и двое приезжих из города Псков, в возрасте 30-ти, 35-ти и 36-ти лет, выпивали во дворе и решили немного похулиганить. У ранее судимого за наркотики мужчины изъяли пистолет. Он пояснил, что несколько раз выстрелил из травмата в воздух. Полицейские осмотрели оружие и выяснили, что оно не зарегистрировано.

Во время обыска по месту жительства у владельца оружия нашли также две коробки с патронами.

Сейчас стрелявшему грозит уголовное преследование.

ИСТОЧНИК KP.RU