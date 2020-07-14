Петербуржца задержали за изнасилование сына-пятиклассника
В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании своего собственного сына. В воскресенье, 12 июля 2020 года, с заявлением обратилась жительница квартиры дома на 2-й Комсомольской улице. 25-летняя девушка рассказала, что один из жильцов совершил преступление в отношении своего 10-летнего сына.
- Вечером 13 июля в следственный комитет поступила информация о возбуждении уголовного дела об изнасиловании ребенка, ученика пятого класса школы, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.
Под обвинение попал 44-летний ранее судимый мужчина, проживающий в указанной квартире. Около 10 утра 11 июля, за закрытыми дверьми, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего 10-летнего сына.
Мужчину арестовали и поместили в изолятор временного содержания, пока продолжается расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU