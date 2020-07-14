2020-07-14T09:59:39+03:00
Происшествия

Петербуржца задержали за изнасилование сына-пятиклассника

Ранее мужчина уже был судим и провел в тюрьме три года
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина изнасиловал 10-летнего сына в ПетербургеМужчина изнасиловал 10-летнего сына в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании своего собственного сына. В воскресенье, 12 июля 2020 года, с заявлением обратилась жительница квартиры дома на 2-й Комсомольской улице. 25-летняя девушка рассказала, что один из жильцов совершил преступление в отношении своего 10-летнего сына.

- Вечером 13 июля в следственный комитет поступила информация о возбуждении уголовного дела об изнасиловании ребенка, ученика пятого класса школы, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Под обвинение попал 44-летний ранее судимый мужчина, проживающий в указанной квартире. Около 10 утра 11 июля, за закрытыми дверьми, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего 10-летнего сына.

Мужчину арестовали и поместили в изолятор временного содержания, пока продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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