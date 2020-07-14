80-летнюю пенсионерку из-за 500 рублей избил и ограбил молодой парень

14 Июль 2020 2020-07-14T10:38:00+03:00

Он зашел в женщине в дом и ударил чем-то тяжелым по голове

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Полицейские Выборгского района Ленинградской области по горячим следам раскрыли жестокое ограбление 80-летней пенсионерки, которую из-за 500 рублей едва не убил молодой парень. Он вломился к пожилой женщине в дом и ударил ее по голове тяжелым предметом.

- 11 июля в полицию поступила телефонограмма о том, что в поселке Кирилловское из своего дома госпитализирована 80-летняя пенсионерка, которую ранее избил неизвестный, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре в полицию обратился ее сын, который написал заявление. По его словам. вечером 9 числа на участок частного дома его матери зашел мужчина у ударил хозяйку. Та потеряла сознание. Позднее она очнулась и вызвала скорую.

Вскоре в Выборге стражи порядка задержали подозреваемого. им оказался 24-летний молодой человек. Его добычей стали 500 рублей наличными и банковская карта. По статье «Разбой» ему грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU