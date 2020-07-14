Петербуржцев попросили стать донорами крови для тяжелобольных пациентов

14 Июль 2020 2020-07-14T10:51:31+03:00

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В Санкт-Петербурге с наступлением лета уменьшилось количество активных граждан. Многие уехали в отпуска. Тем временем, больницы не перестают работать на полную мощность. А крови для переливания не хватает. Жителей Петербурга попросили стать донорами крови. Акция по сбору плазмы пройдет в среду, 15 июля 2020 года.

- Кто бы мой подумать, что летом отделения переливания крови окажутся в сложном положении? И причиной тому стала даже не самоизоляция: на всех пунктах переливания строго соблюдаются все предписанные правила безопасности. Главной причиной пустых коридоров, холодных кресел и истощенных запасов крови и ее компонентов стали летние каникулы, - пояснили в Смольном.

В среду в Петербурге будут открыты четыре пункта приема крови: больница имени Павлова в доме 19/53 на улице Льва Толстого, больница № 122 имени Соколова на Луначарского 47, отделение переливание крови Кировского района в доме 56 по проспекту Ветеранов и на Литейном проспекте, дома 56 Мариинской больнице. Кровь принимается в утреннее время с 9 до 11 или 12 часов.

- Петербуржцев приглашают прийти на любой их 4 пунктов переливая крови 15 июля и всего за час своего времени внести реальный вклад в жизни тех, чья жизнь может висеть на волоске, - обратились в Смольном к горожанам.

ИСТОЧНИК KP.RU