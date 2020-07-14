Пятидневку хотят ввести в петербургских школах

14 Июль 2020 2020-07-14T10:54:13+03:00

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Пятидневка в школе - мечта для детей и родителей. И вскоре она может стать реальностью. Депутат Госдумы и сын Михаила Боярского Сергей, заявил о начале разработки законопроекта по переводу городских школ на пятидневное обучение. К этому народного избранника подтолкнуло общение с подписчиками в соцсетях.

- Мои петербургские подписчики, в основном мамы, на сто процентов уверены, что дети в школах должны учиться пять дней, а в субботу и воскресенье отдыхать. Я начинаю прорабатывать такой законопроект, это большой путь, - приводит слова Боярского «Парламентская газета».

По словам депутата, родители должны иметь возможность провести полноценные выходные с детьми, сходить погулять, заняться спортом и так далее. А у школьников должен быть полноценный отдых.

Пока закон о пятидневке, который он разрабатывает, коснется только его родного города.

- Уверен, что Петербург может себе позволить и обязан выйти на пятидневку для школьников, - подчеркнул Сергей Боярский.

Сроков разработки закона он не назвал.

ИСТОЧНИК KP.RU