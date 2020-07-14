Вспышка коронавируса произошла в нелегальном общежитии в Ленинградском дворце молодежи

14 Июль 2020 2020-07-14T11:21:30+03:00

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Петроградский районный суд наказал организатора нелегального общежития в Ленинградском дворце молодежи (ЛДМ) на улице Профессора Попова, где ранее произошла вспышка коронавируса.

- 19 мая, в ходе расследования причин возникновения очага инфекционных заболеваний COVID-19, был составлен Акт, согласно которому сотрудники нескольких ООО проживают в общежитии, расположенном в д.47 по ул. Профессора Попова, арендуемом индивидуальным предпринимателем. Нежилые помещения, площадью 1 250 кв.м предоставляются таковым для временного проживания, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Проверяющие установили, что рабочие жили здесь как сельди в бочке. На одного человека приходилось 3-4 квадратных метра, и это в лучшем случае. В 23-метровой комнате жили сразу 14 человек при норме 6 метров на одного минимум.

Санитарное состояние помещений было признано неудовлетворительным.

За это и последующую вспышку коронавируса, организатор общежития заплатит штраф в 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU