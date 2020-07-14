Выборгская таможня на 9,3 миллиардов рублей пополнила федеральный бюджет за полгода

14 Июль 2020 2020-07-14T11:30:22+03:00

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Во вторник, 14 июля 2020 года, Выборгская таможня, которая находится в Ленинградской области, отчиталась о внешнеторговом обороте за первое полугодие текущего года. За шесть месяцев с одной таможни в в федеральный бюджет поступило более 9,3 миллиардов рублей.

- Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Выборгской таможни составил свыше 607 млн долларов США, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,9 процентов, - сообщила пресс-служба.

За пол года границу пересекли более 1,6 миллиона человек, более 8 тысяч пассажирских автобусов, 492 тысяч легковых и 170 тысяч грузовых автомобилей. Возбуждено более 1,6 тысяч административных дел.

Из перечисленных в федеральный бюджет 9,31 миллиардов рублей, 9,22 миллиардов по импорту и 15,66 миллионов по экспорту. План перевыполнен почти на 3 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU