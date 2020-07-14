2020-07-14T11:38:02+03:00
Происшествия

10-летний школьник ради селфи повис над ж/д путями и погиб

Трагедией в Тихвине уже занялся Следственный комитет
Петр КИБЕР
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В Тихвине школьник сорвался с ж/д моста, делая селфи. Фото: vk.com/szsut.sledcomВ Тихвине школьник сорвался с ж/д моста, делая селфи. Фото: vk.com/szsut.sledcom
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Следователи Северо-Западного следственного управления СК на транспорте выясняют обстоятельства гибели школьника, который разбился при падении с железнодорожного моста. Трагедия произошла в Тихвине 13 июля.

- В 21:14 в дежурную часть полиции через 112 поступило сообщение о том, что с Тихвинского моста на ж/д пути упал мальчик 10 лет. В результате установлено, что ученик 3 класса, делая селфи на мобильный телефон, повис над путями, одной рукой держась за ограждение моста, сорвался и упал, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Ребенка, который получил серьезные травмы, срочно отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался.

Позднее в Следственном комитете уточнили, что ребенок сорвался вниз с ограждения теплотрассы, проходящей вплотную к мосту. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии, дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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