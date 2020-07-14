2020-07-14T11:42:42+03:00
Общество

Зеленый мост откроют 15 июля после капитального ремонта

Работы по восстановлению переправы в Санкт-Петербурге стартовали летом 2019 года
Лилия КОЗЛОВА
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Зеленый мост откроется после года ремонта 15 июляЗеленый мост откроется после года ремонта 15 июляФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге в среду, 15 июля 2020 года, состоится торжественное открытие Зеленого моста, который целый год был на капитальном ремонте. В 14:00 часов Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин и директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин проверят готовность к эксплуатации.

- На открытии горожанам расскажут о выполненных работах на мосту, об их значимости для самого сооружения и жителей города. Отдельное внимание будет уделено проектному решению по устройству железобетонного разгружающего свода поверх существующего свода из чугунных тюбингов, - сообщили в Смольном.

В течение года движение транспорта, а также пешеходов по мосту было ограничено. Теперь ограждения наконец уберут.

Зеленый мост – один из самых знаменитых мостов Петербурга, так как проходит по главной магистрали города – Невскому проспекту. Переправа перекинута через реку Мойку, соединяя Казанский и 2-й Адмиралтейский острова.

Это первый чугунный транспортный мост Северной столицы, открытие которого состоялось в 1720 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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