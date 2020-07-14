Зеленый мост откроют 15 июля после капитального ремонта
В Санкт-Петербурге в среду, 15 июля 2020 года, состоится торжественное открытие Зеленого моста, который целый год был на капитальном ремонте. В 14:00 часов Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин и директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин проверят готовность к эксплуатации.
- На открытии горожанам расскажут о выполненных работах на мосту, об их значимости для самого сооружения и жителей города. Отдельное внимание будет уделено проектному решению по устройству железобетонного разгружающего свода поверх существующего свода из чугунных тюбингов, - сообщили в Смольном.
В течение года движение транспорта, а также пешеходов по мосту было ограничено. Теперь ограждения наконец уберут.
Зеленый мост – один из самых знаменитых мостов Петербурга, так как проходит по главной магистрали города – Невскому проспекту. Переправа перекинута через реку Мойку, соединяя Казанский и 2-й Адмиралтейский острова.
Это первый чугунный транспортный мост Северной столицы, открытие которого состоялось в 1720 году.
ИСТОЧНИК KP.RU