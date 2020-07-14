2020-07-14T12:00:12+03:00
Происшествия

Аэропорт Пулково «заминировали» телефонные террористы

Из-за проверки вылет самолетов идет с задержкой
Петр КИБЕР
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Из-за сообщения о "бомбе" в Пулково задерживаются рейсы.Из-за сообщения о "бомбе" в Пулково задерживаются рейсы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Телефонные террористы «заминировали» петербургский аэропорт Пулково. Сообщение о возможном взрывном устройство пришло на почту дирекции около 11 утра. С этого момента спецслужбы начали проверку. Часть рейсов из-за этого задержана.

- В здании терминала и в воздушных судах проводится проверка силами полиции и службы авиационной безопасности. Могут быть задержки на вылет, пассажирам надо проверять время вылета на онлайн-табло аэропорта. Сколько продлится проверка по времени - пока неизвестно, зависит от количества самолетов, стоявших у терминала, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Пулково.

Пока в списке задержанных числятся два рейса на Москву, и по одному в Калининград, Геленджик, Краснодар, Вологду, Ростов-на-Дону, Иваново.

Пассажирам прилетевших самолетов приходится ждать, пока их выпустят из лайнеров и отдадут багаж.

«Комсомолка» будет следить за ситуацией в Пулково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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