2020-07-14T12:04:18+03:00
Происшествия

Осколки ранили пассажиров в ДТП двух автобусов в Колпино

Авария двух общественных рейсов произошла утром 14 июля
Лилия КОЗЛОВА
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Осколки ранили пассажиров автобуса во время ДТП в КолпиноОсколки ранили пассажиров автобуса во время ДТП в КолпиноФото: СОЦСЕТИ
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Два автобуса столкнулись в Колпино, в Санкт-Петербурге. Утром во вторник, 14 июля 2020 года, водитель одного из рейсов не успел затормозить и въехал в «зад» своему коллеге. От удара у одного из автобусов вылетело стекло и осколки разлетелись на пассажиров.

- В Колпино около 9 утра автобус въехал в другой, не успел затормозить. Мы ехали в первом автобусе и сидели почти сзади, был глухой звук, вылетело заднее стекло, во многих попали осколки, - рассказала в социальной сети одна из пассажиров.

Сколько именно пострадало от стекла человек, очевидцы не рассказали. Официальных данных от ГИБДД по этой аварии тоже нет.

По предварительным данным, серьезных ран никто не получил. Вставшие автобусы временно затруднили проезд по узкой дороге.

На месте работают дорожные инспекторы, выясняя причину аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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