Труп мужчины обнаружили на мусороперегрузочной станции в Санкт-Петербурге

Труп мужчины нашли среди мусора в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция расследует смерть мужчины, тело которого случайно обнаружили работники мусоперегрузочной станции Приморского района. В третьем часу дня 13 июля 2020 года, в отделение позвонил директор комплекса, расположенного на Автобусной улице, и сообщил о жуткой находке.

- На место выехали сотрудники полиции и осмотрели тело. По словам работников, труп был найден во время обхода территории мусороперегрузочного комплекса, он был завален мусором, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В области левого уха и шеи у мужчины были колото-резанные раны, говорящие и о криминальной смерти человека. Труп был завернут в простыню.

В карманах полицейские нашли пропуск в один из супермаркетов на имя 56-летнего местного жителя.

Дело было передано в следственный комитет. на данный момент проходят проверки.